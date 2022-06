Renault sluit megadeal met Marokko voor aankoop kobaltsulfaat

De Franse autofabrikant Renault Group heeft een overeenkomst getekend met het Marokkaanse grondstoffenbedrijf Managem voor de aankoop van kobaltsulfaat.

Dat meldt Renault woensdagavond in een persbericht. Het Franse bedrijf maakte de waarde van het contract niet bekend maar meldt wel vanaf 2025 jaarlijks 5.000 ton kobaltsulfaat af te zullen nemen.

Marokko heeft de op tien na grootste kobaltreserves ter wereld en produceert jaarlijks 1.900 ton kobalt. Het land staat nu nog op de negende plaats van kobaltproducerende landen maar heeft ambities om de productie de komende jaren flink op te schroeven.

De overeenkomst bepaalt dat het kobaltsulfaat geproduceerd dient te worden uit kobalterts die is gewonnen met behulp van koolstofarme technologieën. Een werkwijze waar Marokko zich de laatste tijd in heeft gespecialiseerd.



Koolstofarm productieproces

De Marokkaanse grondstoffengigant Managem meldde eerder dit jaar een overeenkomst te hebben gesloten met Glencore, de Zwitserse wereldleider in grondstoffen, om een ​​kobaltfabriek te openen in Guemassa, zo'n 40 kilometer van Marrakech. De twee bedrijven hopen de komende vijf jaar 1.200 ton gerecycleerd kobalt per jaar te produceren, evenals nikkelhydroxide en lithiumcarbonaat.



Door de aanwezigheid van een windmolenpark gebruikt de fabriekslocatie in Guemassa minstens 90 procent groene energie. De Zwitsers zullen de CTT-raffinaderij voorzien van kant-en-klaar kobalthoudend materiaal, daarbij voortbordurend op de expertise van haar Canadese (Sudbury) en Noorse (Nikkelverk) operaties.

Managem zal het proces aanvullen met recyclingtechnologie voor lithium-ionbatterijen. De methode is ontwikkeld en uitvoerig getest bij Reminex, de onderzoekstak van het Marokkaanse mijnbouwbedrijf.



Cobalt-oorlog

De vraag naar het mineraal kende de afgelopen jaren een stijgende lijn als gevolg van een toename van oplaadbare batterijen voor elektrische voertuigen (EV's), telefoons en andere mobiele apparaten.



Er is een hevige concurrentiestrijd gaande tussen autofabrikanten om hun voorraden van zeldzame metalen veilig te stellen die nodig zijn voor de productie van batterijen en om over te schakelen op elektrische auto's.

Zo sloot de Amerikaanse autofabrikant Tesla onlangs een enorm contract om nikkel uit Nieuw-Caledonië te kopen. In 2020 tekende Managem een overeenkomst met de Duitse autofabrikant BMW om de batterijen in de nieuwe generatie elektrische BMW's te voorzien van Marokkaanse cobalt.



Renault wil de CO2-voetafdruk van zijn batterijen verminderen, met 20 procent tegen 2025 en met 35 procent tegen 2030. De overeenkomst met Managem moet helpen die doelen te bereiken.

Een groot deel van het wereldwijd verhandelde kobalt wordt nu nog gewonnen in de Democratische Republiek Congo en ging in het verleden vaak gepaard met kinderarbeid. BMW maakte in 2019 al bekend dat het geen kobalt meer uit Congo wil halen.

