Vox eist Marokkaanse erkenning Spaanse soevereiniteit Ceuta en Melilla

De extreemrechtse partij Vox heeft de Spaanse regering opgeroepen om "expliciete erkenning" van de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla te eisen van Rabat.

In een voorstel dat is ingediend bij het Congres van Afgevaardigden, oordeelt de partij dat deze erkenning de basis moet zijn van de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen. De erkenning zal volgens Vox bevestigen dat Marokko geen aspiraties heeft met betrekking tot de twee stadsexclaves.

Vox heeft de regering opgeroepen om die "expliciete en onvoorwaardelijke erkenning" op diplomatieke wijze te eisen van Rabat. Die erkenning betreft, naast de stadsexclaves, ook de Chafarinas-eilanden, de Al Hoceima-eilanden (Ṭaẓruṭ n Nqur), Peñón de Vélez de la Gomera en het Peterselie-eiland.

Volgens partijleider Santiago Abascal is het uitblijven van een onvoorwaardelijke erkenning van de Spaanse soevereiniteit in Noord-Afrika één van de belangrijkste problemen in de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.



Abascal vindt dat de "Marokkaanse aspiraties" een wettelijke basis missen. De gebieden zouden al deel uitmaken van Spanje voordat Marokko in 1956 onafhankelijk werd. Ook zou de Spaanse soevereiniteit over de gebieden zijn vastgelegd in artikel 3 van het Verdrag van Vrede en Vriendschap van 26 april 1860, gesloten tussen Spanje en Marokko.

Vox beschuldigt Marokko er al langer van de migratieproblematiek te gebruiken om de druk op Spanje op te voeren.

