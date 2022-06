Koning Mohammed VI voor privébezoek naar Frankrijk

Koning Mohammed VI vloog woensdag naar Frankrijk voor een privébezoek, meldt het weekblad Jeune Afrique.

De koning verblijft op zijn landgoed in Betz, een klein stadje in het noordoosten van Parijs.

Hoewel privé, hebben de bezoeken van Mohammed VI aan Frankrijk vaak een politieke dimensie. In mei 2012 was de koning voor een privébezoek in Frankrijk maar werd ontvangen door president François Hollande.

Hollande was enkele weken daarvoor benoemd tot staatshoofd na het winnen van de presidentsverkiezingen tegen Nicolas Sarkozy.

In mei 2017 had de koning tijdens een privébezoek een ontmoeting met Hollande in het Elysée.

© MAROKKO.NL 2022