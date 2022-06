Marokko bezig met verkrijgen tsunami-waarschuwingssysteem

Marokko heeft een open aanbesteding uitgeschreven voor het opzetten van een tsunami-waarschuwingssysteem.

De aanbesteding is uitgeschreven door het Ministerie van Uitrusting en Water en het meteorologisch directoraat (DMN).

Het betreft een studie voor het opzetten van een tsunamiwaarschuwingssysteem. Adviseurs uit binnen en buitenland worden opgeroepen om mee te denken en voorstellen te doen.

De regering heeft 1,5 miljoen DH (€ 95.000) uitgetrokken voor het onderzoek en hoopt binnen 14 maanden te kunnen starten met de uitrol.



De kans dat Marokko wordt getroffen door een tsunami is reëel. In augustus meldde de Spaanse Hogere Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (CSIC) dat het Averroès-breukvlak in de Alboránzee in staat is een kusttsunami te veroorzaken. De auteurs van het CSIC-onderzoek waarschuwden dat nabijgelegen kustgebieden kunnen worden getroffen door 6-meter hoge tsunami-golven.

Een simulatie heeft aangetoond dat de tsunami-golven zich kunnen vertakken en in dichtbevolkte gebieden aan de zuidkust van Spanje en Noord-Marokko kunnen bereiken en overspoelen. De golven kunnen in 21 á 35 minuten de Marokkaanse kust bereiken.

