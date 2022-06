New York verhoogt minimumleeftijd aanschaf semiautomatisch wapen

Wetgevers in de Amerikaanse staat New York hebben donderdagavond (lokale tijd) een wetswijziging goedgekeurd die de wettelijke minimumleeftijd om een semiautomatisch geweer aan te schaffen verhoogt van 18 naar 21 jaar.

Ook keurt de staat een pakket goed met meer strenge regels voor het kopen van vuurwapens en andere militaire uitrusting. Hierdoor moet de kans op massamoorden afnemen. Volgens gouverneur Kathy Hochul hebben wetgevers met het wetsvoorstel ingestemd als reactie op de dodelijke schietpartijen in Buffalo, New York en Uvalde, Texas vorige maand. De gouverneur moet de wet nog wel ondertekenen.

Door de wetswijziging moet iemand die in New York een semiautomatisch wapen wil kopen minstens 21 jaar oud zijn en een wapenvergunning hebben. Bovendien wordt het ook verboden voor burgers om een kogelvrij vest te kopen en vuurwapens van mensen die mogelijk een risico vormen voor zichzelf of een ander mogen worden ingenomen. Daarnaast wordt het dreigen met massa-aanvallen voortaan als misdrijf gezien.

De Amerikaanse president Joe Biden riep eerder op de avond tijdens een televisietoespraak op om de wapenwetgeving op landelijk niveau aan te pakken. Het verhogen van de minimumleeftijd om een wapen aan te schaffen van 18 tot 21 jaar noemde hij daarbij "het minste" dat we kunnen doen.

