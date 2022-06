Marokkaanse Bruiloft, nu in de bioscoop!

Dé leukste bioscoopfilm van dit moment, met o.a. Soumaya Ahouaoui, Walid Benmbarek, Nora El Koussour, Pip Pellens, Nabil Aoulad Ayad, Liza Sips en Numida el Morabet.





Yasmine heeft maar één droom: een succesvol advocaat te worden. Ze werkt er keihard voor, maar haar omgeving maakt zich zorgen om haar vrijgezelle status. Een man vang je nu eenmaal niet met een wetboek.Als Yasmine zich openstelt voor de liefde, vindt ze plots niet één, maar zelfs twee leuke mannen op haar pad. Terwijl in haar omgeving het ene na het andere bruiloftsfeest gevierd wordt, groeien de twijfels. Waar de succesvolle arts steeds meer op haar zenuwen werkt, is de stoere monteur ineens haar cliënt in de rechtbank. Hoe weet Yasmine zeker dat ze de juiste keuze maakt?