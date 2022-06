Marokko: agentschap mediwiet start werkzaamheden, aanvragen kunnen worden ingediend

Het Nationaal Agentschap voor de Regulering van Cannabisactiviteiten is donderdag gestart met de werkzaamheden.

Minister Abdelouafi Laftit (Binnenlandse Zaken) was donderdag aanwezig bij de eerste vergadering van het bureau dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de legale cannabismarkt in Marokko.

Het bureau valt onder toezicht van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw, Volksgezondheid en Handel en bepaalt de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen voor de teelt, productie, verwerking, transport, export, evenals voor de import van cannabisgerelateerde zaden en zaailingen.

Marokko heeft vorig jaar cannabis gelegaliseerd met als doel de landbouwers te steunen, maar ook drugssmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. De wet werd in maart vorig jaar door de Tweede Kamer goedgekeurd en maakte van Marokko het eerste Afrikaanse land dat het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden toestond.



Marokko bevoorraadt momenteel 70% van de Europese cannabismarkt, evenals de binnenlandse vraag, en kan aanzienlijke voordelen halen uit de productie en belasting van het geroemde maar omstreden product.

De regering onthulde in maart de lijst met provincies, allen in Noord-Marokko, die vergunningen kunnen aanvragen om cannabis voor legaal gebruik te telen en te produceren. Het gaat om Al Hocaima, Chefchaouen en Taounate. Voorlopig mogen alleen boeren in deze regio's cannabiskwekerijen voor legaal gebruik opzetten en exploiteren.



© MAROKKO.NL 2022