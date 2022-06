Spanje geïnteresseerd in gaspijpleidingproject Marokko-Nigeria

Spanje en Nigeria hebben deze week afgesproken de energiesamenwerking te zullen verbreden.

Dat melden de regeringen van beide landen in een verklaring na gesprekken tussen de Spaanse president Pedro Sanchez en zijn Nigeriaanse ambtgenoot Muhammadu Buhari.

In het gesprek met Buhari benadrukte Sanchez het streven van Madrid om energieovereenkomsten te sluiten die "een stabiele levering garanderen, op een duurzame basis".

Madrid's interesse in Nigeria's productiecapaciteit voor fossiele brandstoffen is aangewakkerd door het conflict in Oekraïne. Het Zuid-Europese land wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en zocht onlangs ook al contact met het gasrijke Qatar.



Marokko-Nigeria

De Spaans-Nigeriaanse toenadering vindt plaats op het moment dat de Nigeriaanse regering goedkeuring heeft gegeven voor de aanleg van een gaspijpleiding die Nigeria met Marokko verbindt.

De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa. Het project bevindt zich echter nog in de plannings- en technische ontwerpfase. Marokko en Nigeria zijn beiden nog op zoek naar financiering.



De Nigeria-Marokko gaspijpleiding is een uitbreiding van de bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) die Nigeria, Benin, Togo en Ghana met elkaar verbindt. Het megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden, met een lengte van ongeveer 7.000 km.

Het prestigieuze project is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. De samenwerkingsovereenkomst werd in mei 2017 ondertekend en is bedoeld om de energie-autonomie van de regio ondersteunen.

Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. Het vervoeren van Nigeriaans gas naar Noord-Afrika heeft lange tijd veel belangstelling aangewakkerd. Algerije voerde in 2002 gesprekken over een soortgelijk pijpleidingproject die door de Sahel-regio moest lopen.

