Marokko: zeven vermoedelijke gevallen van apenpokken blijken negatief

Zeven vermoedelijke gevallen van apenpokken in Marokko blijken negatief.

Dat meldt Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, donderdag op LinkedIN.

Het Ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag het eerste geval van he apenpokkenvirus in Marokko. Het betreft een Marokkaanse man uit Frankrijk die onlangs aankwam in Casablanca.

De patiënt is stabiel en staat onder medisch toezicht in het ziekenhuis waar hij is afgezonderd. Het zorgministerie is een onderzoek gestart om alle contactgevallen van de patiënt te identificeren.

© MAROKKO.NL 2022