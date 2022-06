Spanje doet wederom niet mee met militaire oefening African Lion

Spanje doet dit jaar weer niet mee met de gezamenlijke militaire oefening African Lion.

Dat meldt de Spaanse nieuwszender EFE aan de hand van militaire en diplomatieke bronnen.

African Lion is de grootste militaire oefening op het Afrikaanse continent en vindt plaats in Marokko, Tunesië, Senegal en Ghana.

De jaarlijkse oefeningen worden geleid door het Amerikaanse AFRICOM en de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en zijn een gelegenheid om de militaire samenwerking en training te consolideren, evenals het delen van ervaring en expertise.



Aan de oefeningen van dit jaar zullen 7.000 soldaten uit negen landen deelnemen - de VS als organisatoren en Marokko als gastheer. De oefening omvat grond- en luchttraining en tactische simulatie, meldt een verklaring van FAR geciteerd door het Marokkaanse persbureau MAP. Het omvat ook training in commando- en trainingsactiviteiten voor operaties tegen gewelddadige extremistische organisaties.

De oefeningen helpen bij het verbeteren van de samenwerking en de betrekkingen tussen landen in de strijd tegen het wereldwijde terrorisme.



Sahara

In 2021 was Spanje ook al afwezig bij de African Lion-oefening die plaatsvond te midden van diplomatieke spanningen met Marokko.

Volgens de officiële verklaring van het Spaanse ministerie van Defensie was de afwezigheid van Spanje het gevolg van budgettaire beperkingen. De Spaanse nieuwsdienst El Pais meldde echter dat de Spaanse regering "de bezetting van de Sahara" niet wilde legitimeren.









