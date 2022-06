Marokko en Spanje verkiezen Dakhla als gaststad investeringsforum

In Dakhla vindt op 21 en 22 juni het Marokkaans-Spaanse Investeringsforum plaats.

De bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de verzoening tussen Rabat en Madrid en is bedoeld om bedrijven en investeerders warm te maken voor de economische kansen in Zuid-Marokko.

De regio was tussen 2014 en 2019 getuige van een economische groei van 11,9 procent, grotendeels gerealiseerd met behulp van het ontwikkelingsplan voor de zuidelijke regio's.

Regionale investeringen van openbare ondernemingen liepen in 2021 op tot 1.6 miljard DH (€ 150 miljoen).



Het BBP is in het zuiden van Marokko met 86.166 DH (per hoofd van de bevolking) hoger dan het landelijk gemiddelde van 32.394 DH. De regio scoort hoog door de visserij en de dienstensector.

Het werkgelegenheidspotentieel is bijzonder hoog; ruim 60 procent van de beroepsbevolking is tussen de 15 en 35 jaar.

