Gasverbruik in Nederland fors gedaald in eerste vijf maanden 2022

Het gasverbruik in Nederland is fors gedaald. In de eerste vijf maanden van dit jaar is 25 tot 33 procent minder gas gebruikt dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit cijfers van Gasunie Transport Services (GTS). Nederlanders bespaarden op gas, onder meer vanwege de hoge prijzen maar ook de warme winter speelde een rol, schrijven klimaatminister Rob Jetten en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. De prijzen zijn flink gestegen door onder meer het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari. Voor die tijd werd gas ook al duurder, omdat na de coronapandemie de wereldeconomie snel herstelde en daardoor de vraag naar energie flink steeg. Het kabinet wil nog dit jaar af van het gas van agressor Rusland. Om de gaslevering overeind te houden, wordt onder meer ingezet op minder verbruik van gas. In april en mei liep daarvoor een campagne, die in het najaar wordt herhaald. Daarnaast wordt sneller ingezet op duurzame energie en een groene economie.

Reserves voor de winter

Tegelijk moet er voldoende gas op voorraad komen. Zo wordt meer vloeibaar gas geïmporteerd uit andere landen en worden de gasopslagen goed gevuld die onder meer dienen als reserves voor de winterperiode. Op dit moment zijn de laagcalorische gasopslagen voor 45 procent gevuld en de private gasopslag in Bergermeer in Noord-Holland voor ongeveer 25 procent. Voor Bergermeer is dit twee keer zoveel als rond deze tijd vorig jaar.

Voor de vulling van deze commerciële gasopslag wordt subsidie verstrekt, waarvoor volgens Jetten voldoende interesse is. Van acht belangstellende bedrijven zijn er inmiddels vier uitgekozen die de gasvoorraad aanvullen. In de winter moet de opslag tot 80 procent vol zijn. © ANP 2022