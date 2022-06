Duitse luchthavens willen tijdelijk personeel uit Turkije halen

Duitse luchthavens willen voor de zomerperiode tijdelijk personeel uit Turkije halen om zo te helpen met de drukte.

Verschillende brancheorganisaties hebben een verzoek ingediend bij de overheid om dit mogelijk te maken.

Net als op Schiphol kampen Duitse luchthavens met grote personeelstekorten en lange rijen wachtende passagiers. Het gaat om 2000 Turkse werknemers die voldoende Duits kunnen spreken en ook over de benodigde papieren beschikken. Ook moeten ze voldoen aan achtergrondchecks. Een bedrijf in Istanbul is al ingeschakeld om die werknemers te vinden.

Duitse luchthavens waaronder Düsseldorf en Keulen hebben te maken met lange wachtrijen van passagiers vanwege tekorten aan beveiligers en afhandelaars van bagage. Beide luchthavens zijn ook populair onder Nederlandse reizigers.



Tweede Kamer heeft geen zin in arbeidsmigranten

Het Duitse plan ligt in lijn met het voorstel van de Europese Commissie om meer arbeidsmigranten van buiten de EU te halen. Het gaat specifiek over mensen uit landen als Marokko, Tunesië en Egypte. De Tweede Kamer staat echter niet te springen om het Brusselse voorstel, werd duidelijk tijdens een commissiedebat vorige maand.

Van de coalitiepartijen riep alleen D66 het kabinet op het te omarmen. Kamerlid Romke de Jong wees op de grote ambities voor woningbouw en vergroening die anders door een gebrek aan vakmensen niet kunnen worden waargemaakt.



Hij kwam daarmee lijnrecht te staan tegenover onder anderen VVD'er Zohair el Yassini, die van een "papieren werkelijkheid" sprak. Uit Noord-Afrika komen volgens hem niet de geschoolde krachten waar Nederlandse werkgevers om zitten te springen.

Oud-topambtenaar Hans Borstlap noemde het een "heilloos plan". Meer mensen betekent extra druk op de woningmarkt, het onderwijs en de zorg. Bovendien is er nog een "heel reservoir" aan Nederlanders die graag aan het werk willen, zei Borstlap op NPO Radio 1.

© ANP 2022