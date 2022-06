Marhaba 2022 officieel van start gegaan

De jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba is zondag officieel van start gegaan.

De startdatum werd zaterdag aangekondigd door koning Mohammed VI.

De Solidariteitsstichting Mohammed V houdt zoals gebruikelijk toezicht op de zomercampagne die bedoeld is om Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE's) te verwelkomen voor het vakantieseizoen. De stichting heeft 23 opvanglocaties geopend in Marokko, Frankrijk, Italië en Spanje die bedoeld zijn om de reizende diaspora te ondersteunen.

Tijdens Marhaba maken dagelijks 35.000 mensen en 4.500 voertuigen de oversteek tussen het Europese vasteland en Marokko. Gedurende de drukste dagen van het hoofdseizoen steken dagelijks zelfs meer dan 66.000 mensen en 17.000 voertuigen de zeestraat over. De afgelopen twee jaar werd de campagne echter opgeschort of drastisch ingeperkt vanwege de coronapandemie en het diplomatieke gesteggel tussen Marokko en Spanje.



Zo'n 1.200 gekwalificeerde en gespecialiseerde hulpverleners, waaronder 300 zorgmedewerkers, 800 maatschappelijk werkers en 100 vrijwilligers staan in vier landen klaar om reizigers te verwelkomen en hulp te verlenen.

Opvanglocaties

Zeventien van de 23 opvanglocaties bevinden zich in Marokko; in de havens van Tanger Med, Tanger-centrum, Al Hoceima en Nador, bij de ingangen van Bab Sebta (Ceuta) en Bab Melilla, op de luchthavens van Casablanca Mohammed V, Oujda-Angad, Agadir Al Massira, Fez Saïss, Marrakech Menara en Tanger Ibn Battouta, evenals in de rustgebieden van de Middellandse Zee, Jebha en Tazaghine. Dit jaar werden twee nieuwe locaties geopend op de luchthaven van Rabat-Salé en in M'Diq (Smir) in de vorm van een rustruimte.



In het buitenland bevinden de zes Marhaba-opvanglocaties zich in de havens van Genua (Italië), Sète (Frankrijk), Marseille (Frankrijk) en het Spaanse Motril, Almeria en Algeciras. Medische dienstverleners en maatschappelijk werkers zijn ook weer aanwezig op langeafstand-veerboten.

Voor het vlootplan worden in totaal 32 veerboten ingezet op alle trajecten die Frankrijk, Italië en Spanje verbinden met Marokko. De veerboten hebben een gezamenlijke wekelijkse capaciteit van ongeveer 478.000 passagiers en 123.000 voertuigen.



Consulaire diensten

Om de diaspora bij te staan wordt het aantal consulaire diensten uitgebreid. Consulaten in Nederland, België, Spanje, Frankrijk en Italië ontvangen meer personeel, de openingstijden zullen worden verruimd en er worden mobiele consulaten opgezet in belangrijk transithavens.

De telefonische hulplijn is 24/7 bereikbaar op +212 537 20 5566 / +212 537 20 6666.

