Spaanse Volkspartij dient klacht in tegen Marokkaanse viskwekerij nabij Chafarinas-eilanden

De Spaanse Volkspartij (Partido Popular) heeft vrijdag een klacht ingediend tegen de aanwezigheid van de Marokkaanse viskwekerij nabij de Chafarinas-eilanden.

De klacht werd ingediend door parlementariër Fernando Gutierrez Diaz de Otazu, de voormalige generaal-majoor die in 2014-2018 de militaire leiding voerde over de regio Melilla.

Díaz de Otazu voert aan dat de Chafarinas-eilanden "deel uitmaken van het publieke domein" dat onder toezicht van het Ministerie van Defensie een permanent garnizoen op het grondgebied onderhoudt.

De Marokkaanse viskwekerij is volgens Diaz de Otazu geïnstalleerd "in Spaanse wateren" en beschikt daarom niet over een geldige vergunning. Ook zouden de activiteiten van de viskwekerij in strijd zijn met Spaanse en Europese milieuregelgeving en een negatieve invloed hebben op het ecosysteem.



Soevereiniteit en verantwoordelijkheid

De aanwezigheid van de Marokkaanse viskwekerij in de buurt van de Chafarinas-eilanden zorgt al sinds november vorig jaar voor ophef in Spanje. De Volkspartij en het extreemrechtse VOX in Melilla stelden eind november Kamervragen over de viskwekerij en Madrid tekende protest aan bij de Marokkaanse ambassade.



De Chafarinas-eilanden bevinden zich 3,5 km voor de Marokkaanse kustplaats Ra'su l-Ma en 48 km ten oosten van de Spaanse enclave Melilla, in Noord-Afrika. Rabat erkent de wateren niet als Spaans territorium en zag dus geen obstakels toen de Marokkaanse ondernemer half 2021 een vergunning ontving om de viskwekerijen te plaatsen.

De Volkspartij (PP) in Melilla riep de Spaanse regering begin dit jaar op om de Marokkaanse viskwekerij te slopen maar door de diplomatieke ruzie tussen Marokko en Spanje werd de kwestie niet breed aangekaart bij de Marokkaanse autoriteiten, tot ontevredenheid van de Volkspartij en Vox.



Maritieme grens

Rabat en Madrid hebben de ruzie inmiddels bijgelegd en afgesproken de betrekkingen te hervatten. Er staat een bijeenkomst gepland om de afbakening van maritieme gebieden te bespreken. Het onderwerp is onderdeel van de 16-delige tijdelijke routekaart die de twee landen hebben opgesteld en als leidraad moet dienen om de diplomatieke relatie weer op de rails te krijgen.

Spanje is altijd bezorgd geweest over kwesties die verband houden met maritieme grenzen met Marokko, ook omdat Rabat de Spaanse soevereiniteit over een aantal bezette gebieden niet erkent. Het gaat dan vooral om gebieden in de Middellandse Zee, zoals het eiland Laila (Jafari-eilanden), maar ook om de stadsexclaves Ceuta en Melilla.

Twee jaar geleden keurde het Marokkaanse parlement twee wetsvoorstellen goed die de maritieme grenzen van het koninkrijk bepalen, een zet die door de Spanjaarden scherp werd veroordeeld. In november vorig jaar klaagde de lokale overheid op de Canarische Eilanden al over olie-exploraties nabij het Marokkaanse Dakhla.

