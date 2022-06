Marokko: industriële bedrijvigheid afgenomen in april

marokko 5 jun 18:00

De industriële bedrijvigheid in Marokko is in de maand april afgenomen en bereikte in april 72 procent van de maximale productiecapaciteit.

Dat blijkt uit een rapport van de Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM). De bedrijfsactiviteiten liepen terug doordat de marktvraag op nationaal en internationaal vlak stagneerde. Met uitzondering van de agrovoedingsindustrie en mechanische onderdelenindustrie ging de productie in vrijwel alle sectoren omlaag. De meeste inkoopmanagers uit de Marokkaanse industrie zijn echter positief en verwachten voor de komende drie maanden dat de markt zal herstellen. 19% van de ondervraagde bedrijven spreekt van onzekere tijden. De minst presterende industrie van Marokko in april was de elektronica-industrie. De sector draaide in april op 60 procent van productiecapaciteit vanwege gedaalde verkoopcijfers als gevolg van de dalende internationale vraag en de stagnatie van de binnenlandse vraag.

© MAROKKO.NL 2022