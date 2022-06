Marokko: 180.000 automobilisten hebben brandstofsubsidie ontvangen

Meer dan 180.000 automobilisten hebben de afgelopen weken gebruik gemaakt van de brandstofsubsidie voor beroepschauffeurs.

Dat meldt minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) tijdens de mondelinge vragensessie maandag in de Tweede Kamer.

De regering besloot in april om beroepschauffeurs in Marokko te ondersteunen met subsidies op brandstoffen. De prijzen voor een liter benzine en diesel hebben in de afgelopen weken recordhoogtes bereikt als gevolg van de opgelopen olieprijs door het conflict in Oekraïne maar ook omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie in rap tempo is toegenomen.

De steunmaatregel zal ook in juni plaatsvinden, zei minister Fettah-Alaoui vandaag.

