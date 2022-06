Banenprogramma Awrach heeft tot dusver meer dan 30.000 banen opgeleverd

Het Awrach-programma heeft sinds de start eerder dit jaar al meer dan 30.000 banen in verschillende regio's van het land opgeleverd.

Ruim 36 procent van de vacatures zijn vervuld door vrouwen, meldt minister Younes Sekkouri (Economische Inclusie, MKB en Werkgelegenheid) tijdens de mondelinge vragensessie maandag in de Tweede Kamer.

Het prestigieuze werkgelegenheidsprogramma ging in januari van start en is vooral bedoeld om mensen aan het werk te zetten die door de coronacrisis hun baas zijn kwijtgeraakt.

De regering heeft voor het lopende jaar een budget van 2,25 miljard DH (€ 219 miljoen) vrijgemaakt voor het programma dat ook bedoeld is om het Midden en Kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. De bedrijfssector vertegenwoordigt 94 procent van de bedrijven in het land en biedt werk aan meer dan 70 procent van de beroepsbevolking.



Werkgevers die meewerken aan het bannenprogramma ontvangen gedurende anderhalf jaar maandelijks 1800 DH subsidie (€ 170) per werknemer die op hun beurt verzekerd is van een marktconform salaris en sociale dekking.

Een groot deel van de banen is bedoeld voor de aanleg van wegen, restauratie van monumenten en openbare voorzieningen, bebossing en de voorbereiding van groene ruimten.



De regering hoopt met het programma ook een groot deel van de werknemers uit de informele sector te laten overstappen naar een baan bij een geregistreerde onderneming. De informele sector is door de oneerlijke concurrentie een doorn in het oog van geregistreerde bedrijven.

Het Awrach-programma loopt momenteel in M'diq-Fnideq, El Hajeb, Errachidia, Azilal, Nouaceur, Al Haouz, Figuig, Oued Eddahab, Sidi Kacem en Taroudant. In een later stadium wordt het programma uitgerold in andere delen van het land.

© MAROKKO.NL 2022