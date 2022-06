Migrantenkaravaan vertrekt richting VS om te demonstreren

In het zuiden van Mexico is een karavaan van duizenden migranten vertrokken richting de Verenigde Staten.

De migranten willen protesteren bij de topconferentie van 'de Amerika's', of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, die deze week in de Amerikaanse stad Los Angeles plaatsvindt en waarbij migratie op de agenda staat.

Een van de activisten die in de karavaan meeloopt zei tegen persbureau AFP dat "we de leiders op de conferentie willen laten weten dat we geen wisselgeld zijn voor politieke en ideologische belangen. We demonstreren voor onze vrijheid, want we hebben het recht te migreren.".

De Amerikaanse president Joe Biden hoopt op de topconferentie een regionaal akkoord over migratie te sluiten. Maar de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador liet maandag weten niet bij de conferentie aanwezig te willen zijn, omdat Biden de linkse leiders van Nicaragua, Cuba en Venezuela niet heeft uitgenodigd.

Mexico is een belangrijk land om te betrekken bij een migratieakkoord, omdat de meeste migranten die vanuit Centraal-Amerika naar de VS trekken door Mexico komen.

