Spanje overweegt versoepeling werkvergunningen voor migranten om personeelstekort op te vullen

De Spaanse regering is van plan om de regels voor werkvergunningen voor buitenlanders te versoepelen in een poging het nijpend tekort aan arbeidskrachten aan te pakken.

Het tekort aan werknemers in sectoren zoals toerisme en de bouw dreigt het economisch herstel te vertragen.

Volgens minister Jose Luis Escriva (Sociale Zekerheid en Immigratie) is het land van plan de regels voor werkvergunningen voor buitenlanders te versoepelen en meer tijdelijke visa te verlenen aan sectoren die arbeiders nodig hebben.

"We beoordelen verschillende aspecten van de immigratiewet om de tekorten op de Spaanse arbeidsmarkt aan te pakken", meldt Luis Escriva aan persbureau Reuters. De regering overweegt ook om zo'n 50.000 studenten van buiten de Europese Unie toe te staan ​​studie met werk te combineren.



Het plan van de regering is gebaseerd op het regulariseren van de status van illegale immigranten die beroepservaring hebben opgedaan in sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten maar Madrid wil ook profiteren van de aankomst van buitenlandse studenten in het land, evenals het uitbreiden van het proces om buitenlandse immigranten in dienst te nemen.

De Spaanse toeristenindustrie doormaakt een sterk herstel maar net zoals in de rest van Europa heeft de horeca moeite om werknemers te vinden. De Spaanse economie is het zwaarst getroffen door de pandemie in de eurozone en is in 2020 met 11 procent gekrompen.

Hoewel het werkloosheidspercentage met 13,65 procent naar Europese maatstaven hoog blijft hebben kiezen veel werknemers uit de informele economie in Spanje voor een baan met een formeel contract om aanspraak te kunnen maken op sociale steun en extra's zoals vakantiegeld.

