Fettah-Alaoui: meer concurrentie moet transactiekosten voor geldoverboekingen MRE verlagen

De kosten om vanuit het buitenland geld over te maken naar Marokko zijn nog steeds te hoog.

Dat zei minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) tijdens de mondelinge vragensessie maandag in de Tweede Kamer.

Marokkaanse diaspora (MRE's) hebben in de afgelopen jaren aanzienlijk meer geld overgemaakt naar Marokko. In 2021 liep het aantal op tot het recordbedrag van 100 miljard DH (€ 9,48 miljard), 47 procent hoger dan in coronajaar 2020, toen eveneens een recordhoogte (€ 6,2 miljard) werd geregistreerd.

Ontvangers van geld in Marokko hebben niet altijd een bankrekening waardoor transactiekosten voor de overboekingen duurder uitvallen dan reguliere banktransacties. Desondanks geven ontvangers de voorkeur aan geldovermakingsdiensten boven bankinstellingen, zelfs als ze wèl een bankrekening hebben, blijkt uit onderzoek van de Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib.



In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende initiatieven geweest om geldovermakingen te vergemakkelijken. Daardoor zijn de transactiekosten verlaagd tot gemiddeld 6,4 procent, het laagste in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA). Het percentage is daarentegen hoger dan de 3 procent waar de Verenigde Naties (VN) tegen het jaar 2030 naar streven.

"Dus de oplossing is concurrentie", zei minister Fettah-Alaoui. Haar ministerie is "voortdurend" in gesprek met betrokken banken en overboekingsbedrijven maar volgens de minister kunnen de overdrachtskosten alleen maar omlaag als er meer concurrentie is.

