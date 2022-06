Marokko: ziekenhuizen behandelden in 2021 meer dan 24.000 vrouwelijke slachtoffers van geweld

Ziekenhuizen in Marokko hebben vorig jaar 24.444 vrouwelijke slachtoffers van geweld opgevangen en behandeld.

Dat zei minister Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid) in zijn toespraak op een bijeenkomst van het openbaar ministerie over vrouwelijke slachtoffers van geweld.

Op de bijeenkomst spreken verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opvang van slachtoffers over manieren om het aantal geweldsmisdrijven tegen vrouwen te verlagen en gerechtelijke onderzoeken te verbeteren.

Het aantal ziekenhuisopnames van vrouwelijke slachtoffers van geweld is toegenomen van 8.355 in 2012 tot 22.991 in 2020. De zorgminister schrijft de toename in het aantal ziekenhuisopnames toe aan een verbeterde samenwerking tussen dienstverleners.



Ook Leila Rhiwi, vertegenwoordiger van NV Vrouwen in Marokko, ziet dat de hulpverlening efficiënter te werk gaat. Volgens de VN-functionaris draagt ​​een gecoördineerde reactie bij aan de bescherming van slachtoffers.

Bovendien zou de verbeterde uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners en diensten leiden tot een vermindering van het aantal keren dat het slachtoffers wordt gevraagd haar verhaal te doen.

