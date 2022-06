OM: De Vries moest rol als adviseur kroongetuige met dood bekopen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag herhaald dat het er "alle schijn" van heeft dat Peter R. de Vries zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. "met de dood heeft moeten bekopen".

Dat zei de officier van justitie in het eerste deel van het requisitoir in de zaak tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op De Vries. Het OM heeft deze stelling eerder, tijdens een inde zitting in de zaak tegen de verdachten, al eerder betrokken.

Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. De officier wees erop dat De Vries het derde slachtoffer was uit de directe omgeving van B.: in maart 2018 werd diens broer doodgeschoten, in september 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.



Uitvoerders

Het onderzoek naar de twee verdachten, Delano G. en Kamil E., richt zich uitsluitend op hen, de vermoedelijke uitvoerders. Het onderzoek naar opdrachtgevers en andere mogelijk betrokkenen is nog in volle gang, aldus het OM.

"Een laffe daad", zo omschreef het OM de moord op De Vries. De bekende misdaadverslaggever verliet op de avond van 6 juli vorig jaar de studio van het programma RTL Boulevard, op weg naar zijn auto. "Niet wetend dat hij na de uitzending letterlijk zijn dood tegemoet zal lopen", aldus het OM.



Opgewacht

Volgens justitie werd De Vries in de buurt van de parkeergarage opgewacht door Delano G. (22), die hem van achteren met meerdere kogels neerschoot. De Vries overleed negen dagen laten in een ziekenhuis. "Het land huilt", aldus de officier. "Heel Nederland is geschokt en in rouw gedompeld." G. en E. konden circa drie kwartier later worden aangehouden in hun vluchtauto, bij een afrit op de A4.



In het requisitoir zet het OM onder meer aan de hand van een beeldpresentatie het bewijs tegen de beide verdachten uiteen. Het naar schatting drie uur durende betoog zal worden afgesloten met een strafeis.

Het OM ziet de verdachten als "volle medepleger", wat wil zeggen dat het beide mannen in gelijke mate verantwoordelijk houdt voor de moord.

