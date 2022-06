Benzineprijs Marokko nadert 17 DH per liter

marokko 7 jun 19:22

De prijs aan de pomp in Marokko is opnieuw omhoog gegaan. Voor een liter benzine wordt dinsdag in Casablanca 16,83 DH (€ 1,60) betaalt.

Experts verwachten dat de prijs kan oplopen tot 20 DH per liter. Voor een liter diesel wordt aan de pomp 14,68 DH (€ 1,40) afgetikt. Door transportkosten zijn de prijzen voor brandstoffen in andere delen van het land hoger dan in de economische hoofdstad. Dat de prijzen de laatste tijd hard stijgen komt door de opgelopen olieprijs als gevolg van het conflict in Oekraïne. Maar ook omdat de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis en de vraag naar olie in rap tempo toeneemt. Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.

Brandstofsubsidie

Minister Nadia Fettah-Alaoui (Financiën) meldde maandag dat inmiddels ruim 180.000 beroepschauffeurs gebruik hebben gemaakt van de subsidie op brandstoffen. De regering besloot in april om beroepschauffeurs te ondersteunen. De steunmaatregel zal ook in juni plaatsvinden, zei minister Fettah-Alaoui. De brandstofsubsidie zal echter niet worden uitgebreid naar consumenten of andere begunstigden. Volgens de minister is daar geen geld voor. © MAROKKO.NL 2022