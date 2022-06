Haven Tanger weigert Duits cruiseschip wegens groot aantal coronabesmettingen aan boord

De havenautoriteiten in Tanger hebben maandagavond geweigerd een Duits cruiseschip aan te laten meren in de haven Tanger-Centrum.

De drijvende pretboot Mein Schiff Herz zou vanochtend om 7.00 uur aanmeren maar werd geweigerd vanwege het grote aantal coronabesmettingen aan boord.

Het Duitse schip telt 1.785 toeristen en 640 bemanningsleden en was afkomstig uit de haven van Lissabon in Portugal. De bemanning kreeg geen toestemming om aan te meren in Tanger nadat bekend werd dat minstens 26 personen aan boord besmet zijn met het coronavirus.

Het 264 meter lange gevaarte uit 1997 vaart onder de Maltese vlag en wordt gezien als één van de grootste cruiseschepen ter wereld.

