Israëlische regering onder druk na verloren stemming over kolonisten in Palestijnse gebieden

In Israël staat de achtpartijencoalitieregering onder druk door een verloren parlementaire stemming over de toepassing van Israëlische wetgeving op kolonisten in bezet Palestijns gebied.

De wetgeving bestaat al sinds 1967 maar moet elke vijf jaar herbevestigd worden. Er stemden deze keer echter maar 52 parlementsleden voor, te weinig voor een meerderheid. 58 parlementsleden stemden tegen. Het wetsvoorstel werd beschouwd als een test voor de achtpartijencoalitieregering in Israël, die haar parlementaire meerderheid verloor met de afgevaardigden die onlangs hun steun hadden ingetrokken. De regeringscoalitie van premier Naftali Bennett heeft 60 van de 120 zetels in de Knesset. Maar enkele leden, onder meer een lid van de Arabische partij Ra’am, stemden tegen, en anderen waren afwezig.

Kolonisten

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 1967. Meer dan 600.000 Israëlische kolonisten hebben er huizen gebouwd. De drie miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden bestuurd onder Palestijns recht of Israëlisch militair recht, terwijl de kolonisten onder het Israëlische recht vallen. Justitieminister Gideon Sa’ar verklaarde dat het niet-goedkeuren van de wet zal leiden tot "chaos". Hij waarschuwde vorige maand dat de regeringscoalitie mogelijk niet zal overleven tenzij de wetgeving wordt aangenomen.

Volgens dagblad Times of Israël kan het uitblijven van een verlenging van de regeling betekenen dat criminelen uit Israël kunnen vluchten naar de Westelijke Jordaanoever om daar aan vervolging te ontkomen. De nederzettingen zouden een 'misdaadhotspot' kunnen worden. Kolonisten vrezen juridische onzekerheid over belastingen en gezondheidszorg.

