Opmerkingen over profeet Mohammed veroorzaken rel tussen India en Arabische wereld

India is verwikkeld in een diplomatieke ruzie met verschillende Golfstaten en andere moslimlanden na opmerkingen van twee woordvoerders van de hindoe-nationalistische regeringspartij.

De Bharatiya Janata-partij (BJP) heeft woordvoerder Nupur Sharma geschorst na anti-moslim uitspraken en denigrerende opmerkingen jegens de profeet Mohammed. Het hoofd van de media-afdeling van Delhi, Naveen Kumar Jindal, is uit de partij gezet.

In een tv-debat anderhalve week geleden maakte Sharma denigrerende opmerkingen over de islam en uitte ze beledigingen aan het adres van profeet Mohammed (saws) en zijn vrouw. Daarop plaatste Jindal een tweet over de profeet - die hij inmiddels heeft verwijderd - die ook woede veroorzaakte.

De beledigende opmerkingen van de twee werden in de Arabische wereld veel gedeeld op sociale media. Er wordt opgeroepen om Indiase goederen te boycotten.



Formeel protest

Ten minste vijf Arabische landen hebben een officieel protest ingediend bij India, en ook Pakistan en Afghanistan hebben vandaag de opmerkingen van de twee partijprominenten krachtig veroordeeld. Qatar eiste eerder al een verontschuldiging van de Indiase regering en Koeweit riep de Indiase ambassadeur op het matje.

De BJP-regering probeerde de opmerkingen eerder af te doen als "randverschijnselen" binnen de partij en dat ze "in geen enkel opzicht de standpunten van de regering van India weerspiegelen".



Hoewel hierop ook de werkzaamheden van de woordvoerders werden stopgezet, kwam er toch kritiek op de partij. Er was immers geen actie tegen de twee ondernomen toen hun opmerkingen meer dan een week geleden voor het eerst werden opgemerkt door moslims en burgerrechtenactivisten in India.

Vechtpartijen hindoes en moslims

De BJP wordt al tijden beschuldigd van het systematisch onderdrukken van de 200 miljoen moslims in het land. De spanningen tussen hindoes en moslims zijn toegenomen sinds de hindoe-nationalistische regering van premier Modi in 2014 aan de macht kwam.



Indiase burgermilities die het slachten van koeien, gemengde huwelijken en bekeringen tegengaan, gebruiken geregeld geweld zonder dat ze hiervoor worden gestraft. Ook een nieuwe burgerschapswet uit december 2019, waardoor vluchtelingen uit buurlanden makkelijker burger kunnen worden tenzij ze moslim zijn, leidde tot grootschalige protesten.

In Delhi liep dat begin 2020 uit op vechtpartijen tussen hindoes en moslims, waarbij tientallen doden vielen. Duizenden mensen, vooral moslims, raakten dakloos. Steeds meer deelstaten nemen anti-bekeringswetten aan, waardoor spanningen ontstaan. Ook christenen zijn daar regelmatig het slachtoffer van.

Dat maakt dat de spanning toeneemt in het land, dat juist veel handel drijft met de moslimwereld. Bijna 40 procent van het gas dat India nodig heeft, komt uit Qatar. Daarnaast wonen ongeveer 6,5 miljoen Indiërs in de Golfregio.

© ANP/NOS 2022