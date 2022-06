Algerije: 8 jaar cel voor broer ex-president Bouteflika

Een Algerijnse rechtbank heeft Said Bouteflika, de jongere broer van wijlen oud-president Abdelaziz Bouteflika, maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar.

Hij is schuldig bevonden aan corruptie. Said zit al een gevangenisstraf van 15 jaar uit wegens vermeende samenzwering en minachting van het openbaar gezag.

Medeverdachte Ali Haddad werd werd in hetzelfde proces veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Said Bouteflika en Haddad werden ook veroordeeld tot het betalen van een geldboete van DZD 3 miljoen (€ 19.200).

In 2019 veroordeelde een Algerijnse militaire rechtbank Said tot 15 jaar gevangenisstraf wegens "aanvallen op het gezag van het leger" en "samenzwering tegen het gezag van de staat". Said werd beschouwd als de feitelijke leider van Algerije na de beroerte van zijn broer in 2013.



De Algerijnse zakenman Haddad werd in maart 2020, november 2020 en januari 2021 veroordeeld tot in totaal 20 jaar gevangenisstraf in andere corruptie- en witwaszaken. Hij werd veroordeeld tot respectievelijk vier jaar, 12 jaar en nog eens vier jaar.

In oktober 2021 werden Said en Haddad elk veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens 'belemmering van de rechtsgang'.



Na de val van Bouteflika op 2 april 2019, onder druk van de Hirak-protestbeweging, startte het Algerijnse rechtssysteem een ​​reeks onderzoeken naar zaken waarbij leden van de entourage van de overleden president betrokken waren, waaronder zijn familieleden, politici en zakenlieden.

De Hirak-protesten begonnen op 22 februari 2019 toen Algerijnen de wijdverbreide corruptie onder de politieke elite van het land aan de kaak stelden en de autoriteiten tot verantwoording riepen.



Demonstranten eisten radicale verandering binnen het hele 'corrupte systeem' en het ontslag van alle overheidsfunctionarissen uit het tijdperk van Bouteflika - van 1999 tot 2019.

Voormalig president Abdelaziz Bouteflika overleed op 84-jarige leeftijd op 17 september 2021.

