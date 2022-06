Marokko: nieuw wetsvoorstel plaatst abortus opnieuw op politieke agenda

Gedeputeerden van het openbaar ministerie hebben een wetsvoorstel ingediend om wettelijke bepalingen rondom abortussen beter te regelen.

De voorgestelde wettekst omvat de gezondheidsgerelateerde voorwaarden die een zwangere vrouw het recht geeft om een ​​abortus aan te vragen, vóórdat de deadline van 90 dagen verstrijkt.

Het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht stelt abortus strafbaar, met uitzondering van gevallen waarin de gezondheid van de moeder in het geding is. In de voorgestelde wettekst wordt het Ministerie van Volksgezondheid verzocht om een ​​organieke wet uit te vaardigen met daarin een opsomming van gezondheidsklachten die kunnen leiden tot wettelijke zwangerschapsafbrekingen.

Het wetsvoorstel heeft ook betrekking op zwangerschappen als gevolg van verkrachting of incest en over ernstige misvormingen en ongeneeslijke ziekten die de foetus zou kunnen oplopen.



De wettekst spreekt van drie dagen verplichte bedenktijd alvorens kan worden overgegaan tot een zwangerschapsafbreking die bovendien moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde arts in een ziekenhuis of privékliniek.

Illegale abortussen

Het wetsvoorstel van het OM is bedoeld om het aantal illegale abortussen terug te dringen omdat de wettekst duidelijkheid schept over de exacte criteria waar wettelijke zwangerschapsafbrekingen aan moeten voldoen.



Volgens de Marokkaanse Vereniging voor de bestrijding van illegale abortus (AMLAC) worden dagelijks tussen de 600 en 800 illegaal abortussen uitgevoerd in Marokko. Soms gebeurt de ingreep in clandestiene klinieken die aan bepaalde normen voldoen maar andere keren worden deze uitgevoerd door 'genezers' met thuismethoden zonder enige medische standaard.

Ook het gebruik van pillen zoals 'Artotec' wordt steeds populairder. Het medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische aandoeningen en is sinds juni 2019 in beperkte mate te koop vanwege het illegale gebruik bij abortussen.



Decriminalisering

Sinds de aanhouding en veroordeling van journaliste Hajar Raissouni stond het onderwerp weer centraal in Marokko en met het aanstaande besluit van het Amerikaanse hooggerechtshof is de discussie wereldwijd weer opgelaaid.

Een groot aantal NGO's roept in Marokko al jaren op tot meer individuele vrijheden en eisen de decriminalisering van abortus. Een koninklijke commissie, bestaande uit mensenrechtenraad CNDH en de Raad van Ulemas, heeft in mei 2015 een rapport ingediend bij koning Mohammed VI waaruit bleek dat er geen plannen zijn om abortussen te liberaliseren. Een overweldigende meerderheid is voorstander van criminalisering van abortus, met uitzondering van gevallen van overmacht zoals gezondheidsgerelateerde klachten.

De Raad van Ulema liet in 2019 weten dat eventuele wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht niet in strijd zullen zijn met religieuze voorschriften.

