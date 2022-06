Aroui: travestiet mishandeld op straat (video)

marokko 7 jun 15:02

Een jongeman in vrouwenkleren is zondag in Aroui op straat aangevallen door een boze menigte.

De man werd op straat omringd en geslagen door agressieve voorbijgangers. De politie moest er aan te pas komen om de man te bevrijden van zijn belagers. Hij werd meegenomen naar het bureau. Het slachtoffer liep verschillende verwondingen aan zijn hoofd en lichaam op. Het slachtoffer is een Frans-Marokkaanse man uit Casablanca die niet bekend is met de regio. Hij was enkel in Aroui vanwege een tussenstop en wachtte op zijn aansluitende vlucht. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het incident en om de identiteit van de belagers te achterhalen. © MAROKKO.NL 2022