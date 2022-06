Coronabesmettingen Marokko nemen weer toe, zorgministerie adviseert mondkapjes

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in de afgelopen weken gestaag toegenomen.

Dinsdag werden in één etmaal 606 nieuwe besmettingen en twee doden geregistreerd, het dagelijks aantal coronaslachtoffers ligt momenteel aanzienlijk hoger dan een maand geleden toen het gemiddelde dagelijks aantal rond de 50 á 100 besmettingen lag.

Van 11 mei tot 7 juni is het percentage positieve coronatests voor de vierde week op rij geleidelijk toegenomen, van 0,6 procent naar 5 procent in de afgelopen week. Volgens Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, is de epidemiologische situatie in het land verschoven van 'zwak groen' naar 'oranje'.

Desondanks blijft het aantal ziekenhuisopnames laag. Ook het aantal kritische gevallen op de intensive care ligt niet hoger dan 20 gevallen per week, oftewel veel minder dan één per honderdduizend inwoners.



In de afgelopen vier weken werden 62 patiënten opgenomen op de ic en met 'slechts' tien coronadoden in de afgelopen vier weken is ook het aantal sterfgevallen laag.

De Omicron-variant van het coronavirus is momenteel dominant in Marokko. Submutant BA.2 komt het vaakst voor en submutant BA.5 is bezig met een opmars.



Vaccin

Ruim 18 procent van de bevolking heeft het boostervaccin ontvangen, dat komt neer op 27,6 procent van de dubbelgeprikten. Ondanks het lage aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames maakt Lamrabet zich wel zorgen over de epidemiologische situatie en omschrijft deze als "niet meer zo comfortabel" als voorheen.

Hij roept ouderen en mensen met een kwetsbaar immuunsysteem en chronische ziekten op om tijdig een boosterprik te laten zetten. Ook adviseert hij iedereen om uit voorzorg een mondkapje te dragen op drukke plaatsen en in gesloten openbare ruimtes.

