OM begint aan marathonbetoog in liquidatieproces rond Taghi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint het Openbaar Ministerie woensdag aan het slotbetoog in het monsterproces Marengo, waarvan hoofdverdachte Ridouan Taghi (44) het onbetwistbare middelpunt is.

Marengo draait om zes liquidaties en een reeks pogingen daartoe. Het OM heeft maar liefst tien dagen (inclusief een reservedag) uitgetrokken om het bewijs tegen de zeventien verdachten op een rij te zetten, ter onderbouwing van de strafeisen die het slotakkoord van het betoog vormen. De eisen worden verwacht op 28 juni. Het OM heeft een team van officieren van justitie op de zaak gezet.

Het zogeheten requisitoir is de voorlopige climax in het proces, dat in maart 2018 begon met een eerste inde zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering.

Nog geen week na die zitting werd zijn broer Reduan geliquideerd. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van B. De moorden hebben het toch al roerige en zwaarbeveiligde proces Marengo onder hoogspanning gezet. Daar kwam nog een schep bovenop toen vorig jaar bleek dat Taghi plannen leek te smeden voor een gewelddadige uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij in voorarrest zit. Hij zou daarbij hebben samengespannen met een neef, die als een van zijn advocaten optrad.



Voor het bewijs in Marengo put justitie uit de verklaringen van kroongetuige B. Daarnaast bevat het dossier een overstelpende hoeveelheid geheime en belastende communicatie tussen de verdachten onderling, leesbaar gemaakt door forensisch specialisten. De verdachten hebben niet of nauwelijks verklaard.

Taghi c.s. zijn de afgelopen jaren het gezicht geworden van de verharding van het criminele milieu in Nederland. De internationale cocaïnehandel, waarin miljarden omgaan, vormt het decor van de moorden.

