OM staat bij begin slotbetoog stil bij moordslachtoffers Marengo

"Geen enkele nabestaande heeft het aangedurfd in de zittingzaal aanwezig te zijn. Geen enkele nabestaande heeft het aangedurfd het spreekrecht uit te oefenen.

"Met deze constatering begon de officier van justitie woensdag het slotbetoog in het monsterproces Marengo. Ze stond daarom stil bij de zes moordslachtoffers en hun naasten. Wraak was bijna altijd het motief, zei ze. Wraak werd genomen omdat slachtoffers zich niet aan de "strikte zwijgplicht" hielden die geldt in het criminele milieu. "Wie praat, die gaat", is daarbij het onverbiddelijke credo. De slachtoffers zijn geliquideerd omdat zij hadden gepraat of om te voorkomen dat ze dat zouden gaan doen, aldus de officier.

De doodgeschoten slachtoffers zijn Ronald Bakker (59), Samir Erraghib (36), Abderrahim Belhadj (29), Ranko Scekic (45), Martin Kok (49) en Hakim Changachi (31). Zij zijn in een periode van ruim zeventien maanden vermoord. In diezelfde periode is geprobeerd een reeks anderen te liquideren. "Als alles zou zijn gelukt, zou dat één slachtoffer per maand hebben betekend", becijferde het Openbaar Ministerie

Volle rechtszaal

Voor het requisitoir, dat uitmondt in de strafeisen, zijn in totaal tien zittingsdagen uitgetrokken. De eisen worden verwacht op 28 juni. Hoofdverdachte in de omvangrijke rechtszaak is Ridouan Taghi. Hij, en bijna alle medeverdachten, zijn woensdag aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Alleen mede-hoofdverdachte Saïd R. is er niet, hij volgt de zitting van afstand. Met de in totaal zestien verdachten en hun advocaten is de rechtszaal afgeladen vol.



Het requisitoir is de voorlopige climax in het proces, dat in maart 2018 begon met een eerste inde zitting. Toen maakte justitie bekend dat het over een kroongetuige beschikt. Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering. B. stapte naar justitie na de moord op Changachi, in januari 2017.

Hoge prijs betaald

Nog geen week na de zitting in maart 2018 werd zijn broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige. "B. heeft een hoge prijs betaald", zei de officier.



Naast de verklaringen van kroongetuige B. beschikt het OM over een enorme hoeveelheid zogeheten pgp-berichten tussen de diverse verdachten - versleutelde communicatie die door forensisch specialisten leesbaar is gemaakt.

De berichten zijn "onthullend en ontluisterend", aldus het OM, en laten zien "hoe weinig een mensenleven voor de verdachten betekent".

© ANP 2022