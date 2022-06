Politie gaat racisme en discriminatie strenger bestraffen

De politie gaat racisme en discriminatie binnen de eigen gelederen strenger aanpakken.

Er volgt voortaan sowieso een sanctie en mogelijk ontslag als politiemensen een dergelijke overtreding begaan.

Dat bevestigt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer na berichtgeving van NRC. Aanleiding is volgens de politie een recente documentaire van KRO-NCRV waarin (voormalig) agenten met een migratieachtergrond hun beklag doen over de in hun ogen te lakse aanpak van racisme binnen de politie. In een gezamenlijke verklaring van tachtig topfunctionarissen van de Nationale Politie staat dat uit de documentaire, De blauwe familie genaamd, "een waardevolle les" moet worden getrokken, meldde NRC.

"Het gaat om de onderliggende boodschap van deze documentaire", zegt Huyzer in een verklaring. "Dat is dat discriminatie en uitsluiting voorkomt, ook binnen de politie. En dat de impact voor collega’s enorm is. Daar moeten we ons van bewust zijn. En keihard werken om dit te veranderen."



Landelijk coördinator

Volgens de topvrouw van de politie volgt er voortaan bij discriminatie en racisme "altijd een sanctie" en "daar waar nodig zelfs ontslag". "Discrimineren, racistisch gedrag, buitensluiten, het moet altijd consequenties hebben", zei Huyzer daarover in NRC. "Het betekent niet dat altijd ontslag volgt, maar het is wel het uitgangspunt van waaruit we de schending beoordelen." Tot nu toe werden zulke kwesties volgens Huyzer soms afgehandeld door middel van "een goed gesprek".



De politieleiding heeft een landelijk coördinator aangesteld om discriminatie, racisme en uitsluiting terug te dringen. Ook moeten slachtoffers beter op de hoogte worden gebracht van waar ze terechtkunnen en verwacht de politietop meer verantwoordelijkheid van leidinggevenden binnen de politie. "Zij hebben een cruciale rol op gebied van preventie, signalering en respons", luidt een verklaring. "De korpsleiding wil hen daarbij beter ondersteunen in de praktijk."

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) laat weten positief te staan tegenover de koerswijziging. "Het is heel goed dat er vanuit de politie zelf gezamenlijk zo'n duidelijk signaal wordt afgegeven", stelt een woordvoerder. Ook het feit dat de nieuwe en strenge aanpak organisatiebreed wordt gesteund, vindt de minister hoopgevend.

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat met de bewindsvrouw over racisme en discriminatie bij de politie.

© ANP 2022