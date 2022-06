Dode en gewonden door inrijden auto op menigte in Berlijn

Een personenauto is woensdag in het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn ingereden op een menigte.

Daardoor is zeker één dode gevallen en zijn ongeveer tien mensen gewond geraakt.

Volgens de brandweer verkeren vijf gewonden in levensgevaar en zijn drie anderen ernstig gewond. De politie zegt dat de 29-jarige bestuurder van het voertuig is aangehouden en dat het gaat om een in Berlijn woonachtige "Duits-Armeniër". Het is nog onduidelijk of de automobilist met opzet op de mensen is ingereden.

Een politiewoordvoerder liet weten dat met alle opties rekening wordt gehouden en dat onder meer wordt gekeken of er een medische verklaring is voor het inrijden op de menigte. Volgens Duitse media reed de bestuurder in een zilverkleurige Renault, die in een etalage van een winkel tot stilstand kwam.



Het incident had plaats in de wijk Charlottenburg, in de buurt van de Gedächtniskirche. Niet ver van die plek reed een Tunesiër in 2016 tijdens een kerstmarkt met een gestolen vrachtwagen in op een menigte.

Door die terreuractie kwamen twaalf mensen om het leven.

