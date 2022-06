Autoriteiten Berlijn: geen schuldbekentenis in rampauto

De Berlijnse deelstaatminister Iris Spranger van Binnenlandse Zaken ontkent dat er in de wagen van de automobilist, die is opgepakt voor het inrijden op een menigte in Berlijn, een brief met een bekentenis is achtergelaten.

De Duitse krant Bild meldde dat eerder woensdag en citeerde een onderzoeker die zei dat er geen sprake is van een ongeval.

Volgens Spranger lagen er wel posters in de auto "met opmerkingen over Turkije". De vraag is echter of die posters van de 29-jarige bestuurder van Duitse-Armeense afkomst zijn. De Berlijner reed namelijk in de auto van een oudere zus. Bild verwijderde daarop de passage over de bekentenis uit zijn berichtgeving en meldde dat er documenten met betrekking tot Turkije waren gevonden.

Volgens Bild kan een politiek motief van de chauffeur niet worden uitgesloten. Het Duitse persbureau DPA vernam echter dat er niet wordt gedacht aan extremisme of terrorisme. De dader zou bekend zijn geweest bij de politie.



Vast voor verhoor

Bij het incident van woensdagochtend kwam een vrouw om het leven. Negen mensen raakten ernstig gewond. Van hen verkeren er zes in kritieke toestand. Volgens de lokale autoriteiten was het overleden slachtoffer een lerares uit Hessen, die met een groep schoolkinderen op bezoek was in Berlijn.

De verdachte zit vast voor verhoor. Hij reed in Charlottenburg, een wijk in het centrum van Berlijn, in op mensen op de stoep. Zijn auto kwam ongeveer 200 meter verderop tot stilstand in de etalage van een winkel.

