Algerije maakt nog meer vijanden en schort vriendschapsverdrag met Spanje op

Algerije heeft woensdagmiddag het vriendschapsverdrag met Spanje opgeschort.

Dat meldt het Algerijnse presidentschap in een verklaring aan staatspersbureau APS.

Het gaat om het Verdrag van Vriendschap, goed Nabuurschap en Samenwerking dat de twee landen in oktober 2002 ondertekenden. Oorzaak voor de "onmiddellijke opschorting" is de Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat. De Spaanse regeringsleider heeft in maart een radicale koerswijziging doorgevoerd toen hij publiekelijk steun verleende aan het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Volgens Algiers voert Madrid momenteel een propagandacampagne om de ommekeer in het Sahara-standpunt te rechtvaardigen. Een besluit dat volgens Algiers in strijd is met "wettelijke, morele en politieke verplichtingen" als de "besturende macht" van het gebied dat nota bene op Spanje rekende totdat de "dekolonisatie van de Sahara door de Verenigde Naties zou worden verwezenlijkt", leest de verklaring van Algiers.



De houding van de Spaanse regering zou in strijd zijn met de internationale legaliteit die aan Madrid zou zijn opgelegd vanwege haar "status als bestuursmacht". Ook zou het besluit in strijd zijn met de inspanningen van de Verenigde Naties.

Sahara

De plotselinge Spaanse steun voor het Marokkaanse autonomieplan verraste in maart vriend en vijand omdat Spanje zich altijd heeft verzet tegen enige Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep in maart zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.

Eind april beschreef de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune de ommekeer van Madrid als "moreel verwerpelijk en historisch onaanvaardbaar". Als reactie zei de Spaanse buitenlandminister Jose Manuel Albares dat de regering in Madrid een "soeverein besluit" heeft genomen en daar verder niets meer aan wenst toe te voegen. "Ik ga geen steriele controverses aanwakkeren", zei Albares.

Een paar dagen later deed Albares tevergeefs een nieuwe verzoeningspoging door aan te geven een goede relatie met zowel Marokko als Algerije na te streven.

