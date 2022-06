Marokko en Spanje onderhandelen over luchtruim

Marokko en Spanje zijn in onderhandeling over het beheer van het luchtruim tussen de twee landen.

Dat zei de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

Volgens Sanchez zijn de onderhandelingen over het luchtruim onderdeel van de gesprekken over de afbakening van maritieme gebieden. De onderhandelingen zijn onderdeel van de 16-delige tijdelijke routekaart die de twee landen hebben opgesteld als leidraad om de diplomatieke relatie weer op de rails te krijgen.

Spanje is altijd bezorgd geweest over kwesties die verband houden met maritieme grenzen met Marokko, met name omdat Rabat de Spaanse soevereiniteit over een aantal bezette gebieden niet erkent. Het gaat dan vooral om gebieden in de Middellandse Zee, zoals het eiland Laila (Jafari-eilanden), maar ook om de stadsexclaves Ceuta en Melilla.



Jarenlang heeft de afbakening van wateren spanningen veroorzaakt tussen Marokko en Spanje, vooral na olie-exploraties in het gebied. De Marokkaanse maritieme grenswetgeving die begin 2020 werd aangenomen zorgde dan ook voor veel weerstand in Madrid.

Spanje en Marokko hebben in 2001 een werkgroep opgericht die zich bezighield met de maritieme grenzen tussen de twee landen. De laatste bijeenkomst vond echter plaats in 2005, tijdens het bewind van regeringsleider José Luis Rodriguez Zapatero.

