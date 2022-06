Meer moslimlanden boos op India na beledigen profeet Mohammed

Onder meer Qatar, Koeweit, Oman en Indonesië veroordelen de uitspraken waarin de Indiase regeringspartij BJP profeet Mohammed (saws) beledigde.

Scherpe veroordelingen door moslimlanden, Indiase ambassadeurs op het matje, oproepen tot een boycot van Indiase producten en werkgevers in de Golfstaten die Indiase werknemers dreigen te ontslaan.

India kampt momenteel met een forse diplomatieke storm nadat twee woordvoerders van regeringspartij BJP zich negatief uitlieten over profeet Mohammed (saws). De opmerkingen dateren van eind mei toen BJP-woordvoerster Nupur Sharma zich beledigend uitliet over het huwelijk van de profeet met de, naar huidige maatstaven, minderjarige Aisha. Op Twitter kreeg Sharma enkele dagen later bijval van Naveen Kumar Jindal, de mediachef van de partij.

Aanvankelijk liepen de emoties alleen binnenlands hoog op, online en bij enkele straatprotesten. Sharma verontschuldigde zich vervolgens op Twitter. Zij betreurde het dat mensen zich in hun geloof voelden gekleineerd en nam haar uitspraken terug. Wel stelde zij te hebben gereageerd op eerdere beledigingen die zij als hindoe zou hebben ervaren, toen een hindoegod werd bespot.



Ondanks de groeiende ophef nam de BJP pas zondag actie. Tegen die tijd nam ook internationaal de verontwaardiging toe. Sharma werd geschorst en Jindal werd uit de partij gezet. Over Sharma’s schorsing verscheen op de website een formele verklaring. "Wij keuren beledigingen van de belangwekkende figuren uit ieder geloof krachtig af", aldus de verklaring.

BJP staat bekend als hindoenationalistisch en antimigranten. Moslims worden benadeeld door het beleid dat de partij sinds Modi’s verkiezing in 2014 doorvoerde. Bijvoorbeeld in wetgeving tegen interreligieuze huwelijken en de vernieling van gebedshuizen die illegaal zouden zijn gebouwd. Ook loopt een juridisch onderzoek naar een prominent BJP-lid na haaruitspraken en een oproep om hindoes te bewapenen tegen moslims.



Moslimhaat

Moslims maken 14 procent van de Indiase bevolking uit, en vormen met zo’n 200 miljoen een van de grootste islamitische gemeenschappen ter wereld. Volgens analisten neemt in India de haat jegens moslims steeds ernstigere vormen aan. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken sprak vorige week van een "toenemend aantal aanvallen" tegen religieuze minderheden in India.

Terwijl New Delhi de Amerikaanse bezorgdheid wilde bagatelliseren, groeide de internationale woede over Sharma’s anti-islam uitspraken. De nationale zender NDTV telt zestien afkeurende diplomatieke reacties, waaronder van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) die de Verenigde Naties heeft verzocht een onderzoek in te stellen naar de bescherming van minderheden in India. De Indiase ambassadeurs in Koeweit, Iran en Qatar werden ontboden.

