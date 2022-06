Sanchez: Madrid zal 'immigratie-chantage' niet tolereren

Spanje zal de inzet van migranten als politiek drukmiddel niet tolereren.

Dat zei de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez woensdag tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

"Het beste instrument is internationale samenwerking", zei Sanchez tegen Spaanse afgevaardigden terwijl hij de recente verzoening tussen Madrid en Rabat verdedigde. Sanchez wordt door de oppositie bekritiseerd voor de prijs die Madrid heeft moeten betalen om de diplomatieke banden met Marokko te herstellen.

In maart zette Sanchez een grote stap richting een oplossing voor het Sahara-conflict door het autonomievoorstel van Rabat te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio, een voormalige Spaanse kolonie. Ook zorgde de koerswisseling voor een diplomatieke rel met Algerije, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.



Tot dusver heeft het herstel van de betrekkingen tussen Madrid en Rabat al gezorgd voor een fikse afname in het aantal aankomsten van irreguliere migranten. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal migranten dat in april in de Spaanse Canarische archipel aankwamen 70 procent lager dan in februari.

Drukmiddel

Het conflict tussen Marokko en Spanje begon na de Spaanse verwelkoming van Polisario-leider Brahim Ghali, die vanwege een coronabesmetting in april vorig jaar werd opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Madrid had verzuimd dit aan Rabat te melden.



Marokko zou als reactie in mei vorig jaar oogluikend hebben toegestaan dat duizenden migranten de landsgrenzen met de Spaanse exclaves bestormden. Migranten konden zwemmend of lopend naar het Spaanse stuk kust en Marokkaanse grenswachten zouden niet hebben ingegrepen.

In een vertrouwelijk rapport beweren Spaanse inlichtingendiensten dat de ontvangst van Ghali door Rabat werd gezien als kans om grotere concessies van Spanje te verkrijgen.

