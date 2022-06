Autoriteiten Melilla arresteren 7 Marokkaanse vissers

De autoriteiten in de Spaanse exclave Melilla hebben dinsdag op twee Marokkaanse vissersboten zeven Marokkanen gearresteerd.

Volgens de Spaanse autoriteiten bevonden de Marokkaanse trawlers zich in Spaanse wateren.

De Marokkaanse mensenrechtenbeweging in Nador weerspreekt die verklaring en meldt dat de vissers in de nacht van maandag op dinsdag vertrokken vanuit de gemeente Béni Chiker en werden opgepakt in gebieden waar ze al jaren vissen.

De afbakening van maritieme gebieden tussen Marokko en Spanje is weer actueel. Met name door politici van het extreemrechtse VOX die zich bij het linkse coalitiebestuur meermaals hebben beklaagd over Marokkaanse vissersboten die ongestraft in Spaanse wateren zouden vissen.



Volgens de Spaanse regering zijn er geen Marokkaanse vissersboten actief in Spaanse wateren maar wees Madrid desondanks wel op de vastberadenheid om "te allen tijde de belangen en rechten van het Spaanse volk, inclusief die van de vissers, te verdedigen en de ontwikkeling en welvaart van Ceuta en Melilla te waarborgen".

Het incident vindt plaats terwijl Marokko en Spanje bezig zijn met het plannen van een bijeenkomst over de afbakening van maritieme gebieden.

