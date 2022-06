Waterpokken bij 15 leerlingen zorgen voor paniek in Kelaât Sraghna

Op een school in Kelaât Sraghna ontstond woensdag paniek nadat meerdere leerlingen een huidziekte opliepen.

Op de Martyr Hassan Al-Sagheer School in de wijk Jinan Bakkar in Kelaât Sraghna liepen 15 kinderen een huidziekte op en uit vrees voor het apenpokkenvirus stuurde het Ministerie van Volksgezondheid een delegatie naar de school.

Het blijkt te gaan om waterpokken. De leerlingen ontvingen medische behandeling en moesten daarna naar huis om uit te zieken.

Waterpokken zijn zeer besmettelijk en komen voornamelijk voor bij kinderen. Net als bij apenpokken zorgen waterpokken ook voor blaasjes op de huid en gelden vrijwel dezelfde symptomen.



Het apenpokkenvirus komt doorgaans zelden buiten Afrika voor maar is de afgelopen maand opgedoken in verschillende landen in Noord-Amerika en Europa.

In Marokko is tot dusver één besmettingsgeval bevestigd.

