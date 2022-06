Kaapverdië gaat consulaat openen in Dakhla

De Republiek Kaapverdië gaat een consulaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

Dat maakt de Kaapverdische minister van Buitenlandse Zaken, Riu Alberto Figueiredo Soares, vandaag bekend.

Buitenlandminister Nasser Bourtia sprak vandaag met zijn Kaapverdische ambtgenoot die momenteel in Rabat is voor deelname aan de ministeriële bijeenkomst van Afrikaanse Atlantische Staten.

De twee bewindslieden spraken onder meer over de op handen zijnde inhuldiging van de Kaapverdische ambassade in Rabat. Ook herhaalde Figueiredo Soares zijn steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.



Afrikaanse Atlantische Staten

De ministeriële bijeenkomst van Afrikaanse Atlantische Staten wordt georganiseerd door Marokko en is de eerste stap op weg naar het verenigen van de Afrikaanse landen rond de Atlantische Oceaan. Europa en Amerika kennen al een dergelijk pact; de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, oftewel de NAVO.

De alliantie van Afrikaanse Atlantische Staten bestaat uit: Marokko, Mauritanië, Senegal, Gambia, Kaapverdië, Guinee-Bissau, Guinee Conakry, Liberia, Sierra Leone, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Equatoriaal-Guinea, Sao Tome en Principe, Kameroen, Gabon, de Volksrepubliek Congo, de Democratische Republiek Congo, Angola, Namibië en Zuid-Afrika, evenals de eilandgebieden Madeira, de Canarische Eilanden, St. Helena en Ascension.



Niet alle landen zullen de bijeenkomst in Marokko bijwonen. De 24 Afrikaanse landen die aan de Atlantische Oceaan grenzen vertegenwoordigen een aanzienlijk aantal landen in vergelijking met de 57 die het continent als geheel vormen.

Ook Togo is aanwezig in Rabat en liet dinsdag weten een consulaat in Dakhla te zullen openen. Met de komst van het Kaapverdische consulaire kantoor is het aantal consulaten in de zuidelijke provincies opgelopen tot 27, waarvan 15 in Dakhla en 12 in de hoofdstad van Marokkaanse Sahara; Laâyoune.

