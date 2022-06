Nigeria noemt economische samenwerking met Marokko 'revolutionair'

De Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken, Geoffrey Onyeama, beschreef de economische samenwerking tussen zijn land en Marokko als "revolutionair".

Onyeama is momenteel in Rabat voor deelname aan de ministeriële bijeenkomst van Afrikaanse Atlantische Staten.

"We zijn zeer tevreden met deze relatie", zei de Nigeriaanse topdiplomaat tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Nigeria en Marokko werken momenteel samen aan de bouw van een kunstmestfabriek maar ook aan de aanleg van een gaspijpleiding die de twee landen met elkaar moet verbinden en de export van gas naar Europa mogelijk moet maken.



Het prestigieuze project is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. De samenwerkingsovereenkomst werd in mei 2017 ondertekend en is bedoeld om de energie-autonomie van de regio ondersteunen.

De Nigeriaanse regering heeft onlangs goedkeuring gegeven voor de aanleg van het Nigeria-Marokko-traject als uitbreiding op de reeds bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP). Inmiddels heeft Spanje interesse getoond in het project.



De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa. Het project bevindt zich echter nog in de plannings- en technische ontwerpfase. Marokko en Nigeria zijn beiden nog op zoek naar financiering. Door het conflict in Oekraïne en het streven van het westen om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, neemt de interesse in het project toe.

Afrikaanse Atlantische Staten

De ministeriële bijeenkomst van Afrikaanse Atlantische Staten wordt georganiseerd door Marokko en vond vandaag plaats in Rabat. De bijeenkomst is de eerste stap op weg naar het verenigen van de Afrikaanse landen rond de Atlantische Oceaan. Europa en Amerika kennen al een dergelijk pact; de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, oftewel de NAVO.

Onyeama bedankte Marokko voor het organiseren van de bijeenkomst. Hij hoopt dat koning Mohammed VI een bezoek zal brengen aan Nigeria en president Buhari. Hij benadrukte de "zeer goede betrekkingen" tussen Rabat en Abuja.

