Amerikaans parlement stemt in met strengere wapenwet

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een pakket maatregelen van de Democratische Partij om de wapenwetgeving aan te scherpen.

Onder meer de minimumleeftijd waarop iemand een semi-automatisch vuurwapen kan kopen wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook worden zogeheten bump stocks verboden. Met dit soort magazijnen kunnen semi-automatische wapens worden veranderd in volautomatische.

Op initiatief van de Democraten werd het pakket niet in een keer in stemming gebracht, maar moesten de afgevaardigden zich over elke maatregel afzonderlijk uitspreken. De Democraten wilden zo precies vastleggen welke Republikeinse parlementariërs welke maatregelen wel of niet steunden. Uiteindelijk werd het hele pakket met 223 tegen 204 stemmen aangenomen. Onder de tegenstemmers waren ook twee Democraten. Vijf Republikeinen steunden juist de strengere maatregelen.

Nu het pakket door het Huis van Afgevaardigden is, moet ook de Senaat zich erover uitspreken. Naar verwachting zal het de Democraten niet lukken daar voldoende steun te vinden. Senatoren van beide partijen onderhandelen momenteel over voorstellen die veel minder ver gaan, maar daardoor wel op meer steun kunnen rekenen.

Enkele uren voor de stemming hadden een overlevende en enkele nabestaanden van de schietpartij op een basisschool in Uvalde in het Huis verteld over wat zij hebben meegemaakt. In emotionele pleidooien vroegen ze om strengere wapenwetgeving. Bij de schietpartij vorige maand werden negentien leerlingen en twee leerkrachten doodgeschoten. De 18-jarige schutter had zijn wapens kort na zijn verjaardag legaal gekocht.

Donderdag stemt het Huis van Afgevaardigden over een wet die de mogelijkheden verruimt om een wapenvergunning te weigeren aan mensen die mogelijk een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving.

