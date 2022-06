RKI: inenting tegen apenpokken voor volwassenen in risicogroep

Het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM, raadt alle volwassenen in Duitsland die in een risicogroep vallen aan om zich preventief te laten inenten tegen de apenpokken.

Het gaat om mensen die meer kans dan gemiddeld lopen om het te krijgen, zoals mensen die in laboratoria met infectieziekten werken en mannen die geregeld seks hebben met andere, wisselende mannen.

Ook mensen die mogelijk contact hebben gehad met besmette mensen kunnen een inenting krijgen. Het RKI raadt mensen die contact hebben gehad met een besmet persoon aan om zo snel mogelijk een inenting te halen. Dat moet binnen veertien dagen na het contact.

Het advies dat over homoseksuele mannen wordt gedaan, komt omdat alle gevallen in Duitsland in die gemeenschap zijn. Voor zover bekend hebben zij geen hoger risico om de apenpokken te krijgen dan andere mensen.



Beperkt beschikbaar

Het RKI zegt dat de vaccinatiestof beperkt beschikbaar is, omdat een inenting tegen de pokken niet meer standaard wordt gegeven. Mensen die worden gevaccineerd krijgen twee prikken, met zeker 28 dagen ertussen. Het is volgens de gezondheidsorganisatie vooral belangrijk om de regels na te leven. De belangrijkste regel is dat mensen direct in isolatie gaan als ze (mogelijk) besmet zijn.

In Nederland worden de mensen gevaccineerd die in een hoogrisicogroep zitten én zich rondom inmiddels bevestigde gevallen van apenpokken bevinden, aldus het RIVM.

