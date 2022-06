Oud-bondscoach Algerijns elftal Madjer veroordeeld wegens fraude

Rabah Madjer, voormalig bondscoach van het Algerijnse voetbalelftal, is donderdag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden vanwege boekhoudkundige fraude.

Dat melden lokale media. Madjer was eigenaar van twee kranten, 'Al Balagh' en 'Al Balagh Erriadhi', en zou door zijn gegaan met het innen van reclamecheques toen die werden opgeheven.

Voor aanklachten omtrent valsheid in geschrifte en het afleggen van valse verklaringen kreeg Madjer geen straf. Net als mede-beschuldigde Brahim M. heeft hij tien dagen om beroep aan te tekenen. Beiden moeten een boete van 500.000 dinar (3200 euro) betalen aan het Nationale Agentschap van Uitgave en Reclame (ANEP).

Madjer, voormalig sterspeler van FC Porto, scoorde in de finale van de Europa Cup I in 1987 met een hakbal tegen Bayern München. FC Porto won de finale met 2-1. Na zijn spelerscarrière was Madjer verschillende keren bondscoach van Algerije.

Vorige week had de openbare aanklager in Algiers een gevangenisstraf van achttien maanden geëist tegen de voormalige bondscoach.

