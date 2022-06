Rechtbank Donetsk veroordeelt Marokkaanse huurling ter dood

Een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne heeft een Marokkaan en twee Britten ter dood veroordeeld wegens hun deelname aan de oorlog aan de kant van Oekraïne.

Plaatselijke media suggereren dat de Marokkaan Ibrahim Saadun, Shaun Pinner, Aiden Aslin en niet worden geëxecuteerd. De drie veroordeelden waren beschuldigd van "terrorisme" en het vechten als "huurlingen" tegen de Russische invasie.

De soldaten dienden in het Oekraïense leger en namen deel aan de verdediging van de Azovstal-staalfabriek van Marioepol toen ze werden gevangengenomen, aldus The Guardian. Ze verweerden zich dan ook met het argument dat ze als krijgsgevangenen moeten worden behandeld. Ze zeiden na het vonnis te hebben gehoord in beroep te gaan tegen de beslissing, meldt persbureau TASS.

In diverse Oekraïense media wordt gesuggereerd dat het sowieso niet tot executie zal komen. Zo schrijft de pro-Russische nieuwswebsite Ukraina.ru dat een eventuele Britse juridische actie tegen de veroordeling een de facto erkenning van de Volksrepubliek Donetsk zou betekenen.



"Ze zullen tegen ons in beroep gaan, in de gerechtelijke instanties van de republiek. (...) Dat is de feitelijke erkenning de Volksrepubliek Donetsk door Groot-Brittannië, de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne in Europa.".



Uitwisseling forceren

Groot-Brittanië heeft echter nog geen concrete acties aangekondigd. Een woordvoerder van premier Boris Johnson zei slechts "diep bezorgd" te zijn over de doodvonnissen en dat het VK "zal proberen hun vrijlating te bewerkstelligen".

En: "We hebben voortdurend gezegd dat krijgsgevangenen niet voor politieke doeleinden mogen worden misbruikt." Volgens een regeringswoordvoerder in Londen zal Groot-Brittannië zich wenden tot Oekraïne om de vrijlating te bewerkstelligen van Britten in Oekraïense dienst die krijgsgevangen zijn gemaakt.



De drie veroordeelden zijn de eerste Oekraïense soldaten die door pro-Russische separatisten zijn berecht sinds de Russische invasie op 24 februari. Voor het proces zeiden waarnemers dat het proces onder andere bedoeld was om de uitwisseling te forceren van gevangengenomen Russische soldaten die in Oekraïne zijn berecht.

Oekraïne heeft drie Russische soldaten veroordeeld voor tijdens de invasie begane oorlogsmisdaden. Een soldaat kreeg een levenslange gevangenisstraf voor het doden van een burger.

Twee andere soldaten werden elk veroordeeld tot meer dan elf jaar gevangenisstraf voor beschietingen van burgerdoelen.

© ANP/Marokko.nl 2022