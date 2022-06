Voormalig FIFA-baas Blatter ontkent in rechtbank fraude

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft opnieuw ontkend dat de dubieuze betaling van de wereldvoetbalbond aan oud-bestuurder Michel Platini van de UEFA illegaal zou zijn.

Tijdens een verhoor in de strafrechtbank in het Zwitserse Bellinzona zei de 86-jarige dat de verdachte betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro een verlate loonbetaling is en dat hij het "onbegrijpelijk" vindt dat hij zich hiervoor moet verantwoorden bij de rechtbank. Blatter, die woensdag al zou worden gehoord maar toen kampte met gezondheidsklachten, vindt dat hij al maximaal is gestraft omdat hij door de wereld is "verstoten". Ook zouden de media hem een "strafblad" hebben gegeven.

Blatter en Platini staan terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Platini, die later op donderdag spreekt, ontving toen een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de wereldvoetbalbond. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Zwitserse aanklagers trekken dat echter in twijfel.



Mondeling akkoord

De voormalig bestuurders zeggen dat zij eind jaren 90 een mondeling akkoord hebben gesloten voor een jaarsalaris van bijna 1 miljoen euro, waarvoor Platini advies zou gaan geven aan FIFA-baas Blatter. Dat bedrag zou volgens de voorzitter te hoog zijn geweest voor de bond. Daarom kwam een bedrag van een kleine 300.000 euro op het contract te staan, waarna de rest later zou worden uitgekeerd. Blatter zei dat dat vanwege financiële problemen bij de FIFA in de eerstvolgende jaren niet kon.

Platini zei in de rechtbank dat hij het geld niet direct nodig had en er pas ruim tien jaar later achteraan ging, toen hij hoorde dat andere voormalig medewerkers van de bond geld kregen uitgekeerd. Volgens hem had hij tien dagen nadat hij in januari 2011 een factuur voor zijn eerdere diensten had gestuurd, de kleine 2 miljoen euro op zijn rekening.



De 66-jarige Fransman noemde de handelswijze van de FIFA "schandalig". "Ik werd een witwasser genoemd en het doel was dat ik geen voorzitter van de FIFA zou worden.".



Vijf jaar cel

De FIFA wil dat Platini het geld teruggeeft. De wereldvoetbalbond schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.

Blatter en Platini riskeren tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Het proces loopt tot 22 juni. Omstreeks 8 juli wordt een uitspraak verwacht.

