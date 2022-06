Palestijnse minister in Den Haag niet optimistisch over vredesproces

algemeen 9 jun 20:59

De Palestijnse minister Riad Malki (Buitenlandse Zaken) was donderdag in gesprek met leden van de Tweede Kamer weinig optimistisch over het vredesproces.

Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen zit al sinds 2014 vast omdat de Amerikanen het proces hebben gegijzeld. Washington wil een exclusieve rol voor zichzelf in de onderhandelingen, aldus de minister. De Palestijnen zien wel een rol weggelegd voor de Europese Unie. Een paar jaar lang zocht de EU samen met de VN, Rusland en VS in het zogeheten Kwartet naar vrede. Maar dat Kwartet is door de VS en Israëlische lobby om zeep geholpen. De Palestijnen zijn wel klaar met alle verklaringen waarin het optreden van Israël wordt veroordeeld. Daar is Israël "immuun" voor geworden, zei Malki. Hij vindt dat de internationale gemeenschap moet handelen. Er gebeurt niks en Israël verandert volgens hem intussen de "feiten op de grond" door de illegale nederzettingen uit te breiden.

Onderhandelingstafel

Israël moet gedwongen worden naar de onderhandelingstafel te gaan en van de Amerikaanse regering van president Joe Biden verwacht hij weinig. De Palestijnse bewindsman ziet alleen maar persverklaringen uit Washington komen, maar geen actie. De regering-Biden beloofde dat het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem weer zou worden heropend, maar dat is nog niet gebeurd. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat.

Ambassade

Bidens voorganger Donald Trump verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar bezet Jeruzalem. Dat was een grote overwinning voor de Israëlische regering die Jeruzalem als haar ongedeelde hoofdstad ziet. Biden gaat binnenkort naar Israël. De meeste partijen in de Kamer steunen net als het kabinet een tweestatenoplossing voor het conflict. Een Palestijnse staat die vreedzaam bestaat naast Israël. Erkenning van een Palestijnse staat, waar de linkse oppositie voorstander van is, ziet het kabinet niet zitten. Op vragen van Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA) over wijdverspreide corruptie binnen het Palestijnse bestuur reageerde de minister enigszins geïrriteerd. Volgens hem wordt het wat overdreven en nemen de Palestijnen de aanpak van corruptie "heel serieus". © ANP 2022